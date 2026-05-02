ولم يعلن النادي عن الفترة التي سيغيبها اللاعب بسبب الإصابة، واكتفى بنشر بيان قصير على موقعه الإلكتروني ذكر فيه: "بعد الفحوص التي أجرتها الخدمات الطبية لريال مدريد على داني كارفاخال، تم تشخيص إصابته بكسر في السلامية البعيدة للإصبع الخامس من القدم اليمنى. بانتظار تطور الحالة".

وأشارت عدة تقارير في إسبانيا إلى أن غياب اللاعب قد يمتد لمدة أسبوعين ما يعني أنه قد يغيب عن مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة المقرر إقامتها يوم 10 مايو الجاري.

وكان كارفاخال، الذي كان من اللاعبين الأساسيين في المنتخب الإسباني، قد غاب عن معظم مباريات المنتخب بسبب الإصابات التي تعرض لها خلال الموسمين الماضيين، ليحل محله بيدرو بورو وماركوس يورينتي، وحتى لو كان جاهزاً، فليس من المؤكد أن يستدعيه المدرب لويس دي لا فوينتي للمشاركة في كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويفتتح المنتخب الإسباني مشواره في كأس العالم بمواجهة الرأس الأخضر في أتلانتا يوم 15 يونيو المقبل.

وربما يكون كارفاخال 34 عاما قد خاض خر مباراة مع ريال مدريد، والذي ساهم في فوزه بستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى ألقاب أخرى، وينتهي عقد كارفاخال في يونيو المقبل، ولم يتبقَّ لريال مدريد سوى 5 مباريات قبل نهاية الموسم هذا الشهر.

وفقد كارفاخال مكانه الثابت في التشكيلة الأساسية لريال مدريد بعد وصول ترينت ألكسندر أرنولد هذا الموسم قادما من ليفربول الإنجليزي.