وأكد كاف في بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أن البطولة ستقام في فصل الصيف، مشيرا إلى أن مباراة الافتتاح ستقام يوم 19 يونيو 2027، بينما ستقام المباراة النهائية يوم 17 يوليو من نفس العام.

ونوه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أيضا إلى أنه سيعلن عن البلد الذي سيحتضن الافتتاح والمباراة النهائية في وقت لاحق، مضيفا أن هذه البطولة من المتوقع أن تجذب أكثر من 400 مليون شخص في شرق القارة الأفريقية.

وستكون البطولة القادمة أول نسخة تقام في 3 دول مختلفة، والثانية التي ستقام صيفا بعد نسخة مصر 2019.

ومن المنتظر أن تعود منافسات كأس أمم إفريقيا لتقام مجددا في شرق القارة لأول مرة منذ نسخة إثيوبيا 1976.

وأوضح كاف في بيانه أيضًا أن قرعة التصفيات النهائية المؤهلة للبطولة ستقام يوم 19 مايو، وذلك بعد انتهاء منافسات الدور التمهيدي.

وسيتم توزيع المنتخبات الـ48 المشاركة في الدور النهائي للتصفيات على 12 مجموعة، تضم كل واحدة 4 منتخبات، وسيتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات.

وقال كاف إن الجولات الست للتصفيات ستقام خلال 3 فترات دولية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث ستقام الجولتان الأولى والثانية من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، بينما ستقام الجولتان الثالثة والرابعة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026.

وتقرر أيضًا إقامة الجولتين الخامسة والسادسة من 22 إلى 30 مارس 2027.