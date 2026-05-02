ومن المقرر أن يرحل صلاح عن "أنفيلد" هذا الصيف، قبل عام من نهاية عقده، ليضع نهاية لمسيرة استمرت 9 سنوات حافلة بالإنجازات مع "الريدز".

وخلال ظهوره في برنامج "ذا بريك داون" على قناة "TNT Sports"، تحدث صلاح عن لقاء جمعه بجيرارد على مائدة عشاء، حيث دار بينهما نقاش عميق حول مستقبله الكروي.

وقال صلاح موجهاً حديثه لجيرارد: "الناس لم تكن تعلم بزيارتك لمنزلي، لقد خضنا حوارا مثمرا وأنا أقدر رأيك كثيرا، أنا سعيد لأنني سأغادر النادي الآن من الباب الكبير".

وأضاف: "لقد قلت لي وقتها: (ارحل بشروطك الخاصة)، ولا تزال هذه الكلمات محفورة في ذاكرتي".

وأكد النجم المصري أنه يشعر بالرضا عن قراره، موضحاً: "لم أتقدم في السن بشكل مفاجئ، وقد قدمت موسماً رائعاً في الموسم الماضي، وأعتقد أن لدي الكثير لأقدمه، لكن بعد هذا الموسم شعرت أن الوقت قد حان للرحيل".

وأشار صلاح إلى أن الموسم كان صعباً على الفريق، دون الخوض في تفاصيل، مؤكداً أنه بات مقتنعاً بأن هذه الخطوة هي الأنسب في هذه المرحلة من مسيرته.

وكان صلاح قد جدد عقده مع ليفربول في أبريل 2025 حتى يونيو 2027، إلا أن تراجع أرقامه هذا الموسم ساهم في تسريع قرار الرحيل، ليختار إنهاء رحلته مع النادي الإنجليزي في توقيت يراه مثالياً.