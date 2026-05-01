ورفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر، الذي تعرض للهزيمة الأولى في مرحلة التتويج، وبيراميدز ثاني الترتيب.

ودخل الأهلي المباراة ساعيا للتعافي من خسارة ساحقة 3-صفر أمام بيراميدز في الجولة الماضية، والتي وضعت مزيدا من الضغط على المدرب ييس توروب بعد سلسلة من النتائج السلبية، بينما بحث الزمالك عن الفوز للاقتراب خطوة من اللقب، وكان الأخطر في البداية، لكن عدي الدباغ وناصر منسي افتقرا للدقة.

وعلى عكس سير ‌اللعب، منح المغربي بن شرقي التقدم للأهلي بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من طاهر محمد طاهر في الدقيقة 18، لكنه لم يحتفل أمام جماهير فريقه السابق.

وكاد الأهلي أن ‌يضاعف تقدمه في الدقيقة 27، بعدما ‌أطلق محمود حسن (تريزيغيه) تسديدة من مدى قريب لكن المدافع حسام عبد المجيد أبعد الكرة من على خط المرمى.

وبعدما سيطر لاعبو الأهلي، الذين حصلوا على التعليمات الفنية باستمرار من المدرب المساعد عادل مصطفى، على مجريات اللقاء، استغل بن شرقي خطأ من عبد المجيد وأحمد فتوح أثناء بداية هجمة للزمالك ليستخلص الكرة ويمررها لزميله الشحات، الذي سدد ببراعة من فوق الحارس المهدي سليمان ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 32.

ومع ‌بداية الشوط الثاني، أهدر الزمالك فرصة العودة للمباراة، بعدما ‌حصل محمود بنتايك على ركلة جزاء ⁠بعد عرقلته من المدافع هادي رياض، لكن مصطفى شوبير حارس الأهلي تصدى لتسديدة عبد المجيد بنجاح في الدقيقة 55.

وبحثا عن المزيد من ‌التوزان، دفع المدرب توروب بلاعب الوسط أليو ديانغ بدلا من الجناح الشحات، ليستعيد الأهلي نسقه سريعا.

وأهدر تريزيغيه فرصة من ⁠مدى قريب، قبل أن يتابع بن شرقي الكرة المرتدة من الحارس سليمان بتسديدة بعيدا عن المرمى.

وأحكم الأهلي غلق ⁠دفاعه، ليفشل البرازيلي خوان بيزيرا جناح الزمالك في شن الخطورة على مرمى الفريق الزائر.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، التي أظهرت وجود لمسة يد على لاعب الزمالك محمد شحاتة، لكن تريزيغيه سدد في القائم ⁠الأيسر في الدقيقة 65.

وبدا أن تريزيغيه لم يستطع استعادة تركيزه بعدما أهدر ركلة الجزاء، وفشل في استغلال فرصة ثمينة بعد هجمة مرتدة قادها بن شرقي.

وبحث معتمد جمال مدرب الزمالك عن استعادة توازن فريقه، ودفع بالجناح آدم كايد بدلا من صانع اللعب المخضرم عبد الله السعيد، الذي اتجه نحو مقاعد البدلاء غاضبا في الدقيقة 71.

وسجل بن شرقي هدفه الثاني في المباراة، بعدما تبادل الكرة مع إمام عاشور وأطلق تسديدة منخفضة في الزاوية البعيدة في الدقيقة 74، ليذهب ويحتفل هذه المرة مع جماهير الأهلي الموجودة خلف مرمى الزمالك.

ومنع الحارس شوبير الزمالك من تقليص الفارق، بعدما تصدى ببراعة لضربة ‌رأس من البديل سيف الدين الجزيري قبل خمس دقائق من النهاية، والتي كانت التسديدة الثانية فقط لصاحب الأرض بين القائمين والعارضة في المباراة.

وقال توروب مدرب الأهلي للصحفيين بعد المباراة: "أعتقد أننا لعبنا بالتزام اليوم، ونفذنا الخطة وكنا أقوياء في الدفاع وهاجمنا بشكل جيد".

وأضاف: "أبلغت اللاعبين قبل المباراة بأن عليهم أن يجعلوا أسرهم تشعر بالفخر بهم وهذا ما أظهر ⁠هذه الروح".