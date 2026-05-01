وشهدت المباراة التي أقيمت في مركب مولاي عبد الله بالرباط مساء الخميس ضمن المرحلة الـ17 من الدوري المحلي، مواجهات عنيفة بين جماهير من الفريقين في جانب من مدرجات الملعب، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل الإعلام المحلية.

ولم تؤثر هذه الأحداث على استمرار المباراة التي انتهت بفوز الجيش الملكي على ضيفه الرجاء البيضاوي(2-1)، لكنها أسفرت عن توقيف 136 شخصا وضعوا رهن الحراسة النظرية للاشتباه في تورطهم في أعمال الشغب، وفق ما أفاد مصدر من النيابة العامة.

وأثار تجدد الشغب في الدوري المغربي استياء في وسائل الإعلام المحلية، بينما حذر بعضها من دعوات تحريضية على الشغب في مواقع التواصل الاجتماعي قبل المباراة.

وبات الجيش الملكي ثانيا في ترتيب الدوري، متقدما على الرجاء الثالث بفارق نقطتين، ومتأخرا بمثلهما عن المتصدر المغرب الفاسي قبل 13 مرحلة من نهاية الموسم الكروي بفوز.