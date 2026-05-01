كان حارس فريق بالستينو التشيلي سيباستيان بيريز "بطل" هذه الأحداث أو بالأحرى بطل الحدث المكرر 3 مرات، في حالة نادرة في ملاعب كرة القدم.

فقد نجح حارس الفريق التشيلي بيريز في صد ثلاث ركلات جزاء متتالية نفذها المهاجم البرازيلي كارلوس فينيسيوس في الدقيقة العاشرة من المباراة، وذلك بعد أن احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح غريميو البرازيلي.

في الركلة الأولى، تقدم فينيسيوس لتنفيذها لكن بيريز تصدى للكرة ثم اصطدمت بالقائم وتابعها أحد لاعبي بالستينو وأرسلها خارج المرمى، قبل أن يتدخل حكم الفيديو "الفار" ويقرر إعادة الركلة بسبب تقدم الحارس قبل التنفيذ.

في الركلة الثانية، عاد فينيسيوس وركل الكرة ولكن في الاتجاه المعاكس هذه المرة، غير أن بيريز تألق مجددا وصد الكرة التي اصطدمت بالقائم مرة أخرى، قبل أن يتدخل حكم "الفار" مجددا ويقرر إعادة الركلة بسبب تقدم الحارس مجددا.

في الركلة الثالثة، وجه فينيسيوس الكرة نحو يمين بيريز، كما في الركلة الأولى، لكن حارس المرمى تصدى لها بقدمه دون أي مخالفة، الأمر الذي أثار إحباط ويأس مهاجم غريميو، فيما احتفلت جماهير ولاعبي بالستينو بهذه اللحظة التاريخية.

ويبدو أن فينيسيوس كان في أوج نحسه في هذا اليوم حيث نجح في الدقيقة 67 من المباراة في تسجيل هدف التقدم لغريميو، لكن حكم الفيديو عاد ليتدخل مرة أخرى ويلغي الهدف بعد ثبوت لمسة يد من أحد زملاء فينيسيوس في مرحلة بناء الهجمة.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي 0-0، في ليلة لن ينساها كارلوس فينيسيوس بسهولة، بينما سطر سيباستيان بيريز اسمه بحروف من ذهب في سجلات البطولة القارية وربما كرة القدم بشكل عام.