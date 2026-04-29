وجاء الهدفان من ركلتي جزاء، حيث منح السويدي فيكتور يوكيريس التقدم لأرسنال (44)، وعادل الأرجنتيني خوليان ألفاريز لأتلتيكو (56).

ورفع يوكيريس رصيده إلى 5 أهداف في 13 مباراة بدوري الأبطال هذا الموسم، بينما احتفل ألفاريز بهدفه العاشر في 14 مباراة بالمسابقة القارية.

ورغم محاولات عديدة للفرنسي أنطوان غريزمان ورفاقه في الشوط الثاني تصدى لها الحارس الإسباني دافيد رايا، فإن المباراة لم تصل إلى مستوى الإثارة والحماس الذي شهده نصف النهائي الآخر بين باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب وضيفه بايرن ميونيخ الألماني، الثلاثاء، التي انتهت بفوز الفريق الباريسي 5-4.

وتأجل الحسم إلى مباراة الإياب الثلاثاء المقبل في لندن.

ويلتقي الفائز من المواجهتين في المباراة النهائية، التي ستقام يوم 30 مايو المقبل في بودابست.