واقترح الفيفا تشديد العقوبات، بعد واقعة مهاجم ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور، الذي قال إنه تعرض لإساءة عنصرية من قبل جانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا البرتغالي، الذي غطى فمه أثناء حديثه مع البرازيلي خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا في فبراير الماضي.

وبدا فينيسيوس منزعجا بشدة بعد التعليق وأبلغ الحكم على الفور، مما أدى إلى إيقاف اللعب لمدة 10 دقائق وفقا للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وستؤدي أي حادثة مماثلة في كأس العالم هذا الصيف إلى بطاقة حمراء، بعد أن تم تعزيز القواعد بموافقة بالإجماع في اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الجهة المسؤولة عن تشريع اللعبة، في فانكوفر، الثلاثاء.

وجاء في بيان صادر عن المجلس يوضح التعديل القانوني: "يجوز لمنظم البطولة، وفقا لتقديره، معاقبة أي لاعب يغطي فمه في موقف تصادمي مع خصمه بالبطاقة الحمراء".

وكان الفيفا قد طرح فكرة فرض عقوبات على اللاعبين الذين يغطون أفواههم في الاجتماع السنوي لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في ويلز في فبراير، بعد وقت قصير من الحادثة.