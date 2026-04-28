وحقق باريس سان جرمان فوزا بنتيجة 5-4 بعد لقاء ممتع، ليضع بطل أوروبا قدما في النهائي.

ورغم ذلك، تبقى الاحتمالات كلها قائمة في مواجهة الإياب التي تقام بعد أيام.

ويدين باريس سان جرمان بفوزه إلى ثنائيتين لكل من الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (24 و56) وعثمان ديمبيليه (45+5 و59)، بينما أضاف البرتغالي جواو نيفيش هدفا (33).

ومن جانب بايرن ميونيخ، تناوب كل من الإنجليزي هاري كاين (17 من ركلة جزاء) والفرنسيين ميكايل أوليسيه (41) ودايو أوباميكانو (65) والكولومبي لويس دياس (69) على تسجيل أهدافه.

ويستضيف ملعب "أليانز أرينا" مواجهة الإياب الحاسمة الأربعاء المقبل.