وأفاد ريال في بيان "خضع لاعبنا إيدر ميليتاو اليوم لعملية جراحية ناجحة لعلاج تمزق في الوتر القريب لعضلة الفخذ ذات الرأسين في ساقه اليسرى"، من دون تحديد مدة غيابه.

وتعرض مدافع ريال مدريد للإصابة الأسبوع الماضي في مباراة فريقه امام ألافيس (2-1) في المرحلة 33 من منافسات الدوري.

وأجرى ميليتاو البالغ 28 عاما العملية في عيادة بفنلندا، تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي الملكي، و"سيبدأ برنامجه التأهيلي في الأيام المقبلة".

وتشير التقديرات الصحافية الإسبانية والبرازيلية إلى أن فترة غياب لاعب بورتو البرتغالي السابق والذي انضم إلى ريال عام 2019 ستستمر خمسة أشهر على الأقل.

وبعد سلسلة من الإصابات التي تعرض لها خلال العامين الماضيين، بما في ذلك تمزقان في الرباط الصليبي، من المتوقع أن يغيب ميليتاو عن نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (11 يونيو - 19 يوليو).

ويعتبر غياب ميليتاو عن صفوف أبطال العالم خمس مرات ضربة قوية للاعب ولمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي أشرف عليه سابقا في ريال ويعتبره "أحد أفضل المدافعين في العالم".