وسيتولى مساعد المدرب الإنجليزي رون دانكس قيادة بايرن من على خط التماس في ملعب “حديقة الأمراء”، بعد إيقاف كومباني لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة ريال مدريد في ربع النهائي، والتي انتهت بتأهل الفريق الألماني.

ورغم حضور كومباني الحصة التدريبية الأخيرة في ميونخ، فإنه سيكون ممنوعا من التواصل مع اللاعبين خلال المباراة وفق لوائح الاتحاد الأوروبي، ما يضع مسؤولية إضافية على الجهاز الفني المساعد في إدارة اللقاء.

وأكد المهاجم الإنجليزي هاري كين أن الفريق مطالب بالتركيز داخل الملعب، مشيرا إلى أن "الأمر متروك للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم"، في حين شدد على أن القادة داخل الفريق سيتحملون دورا أكبر لتعويض غياب المدرب على الخط.

من جهته، قال المدير الرياضي كريستوف فرويند إن بايرن "سيتجاوز هذا التحدي بروح جماعية"، مؤكدا أن الفريق جاهز للتعامل مع ضغوط المباراة.

ويعاني بايرن من بعض الغيابات، أبرزها سيرجي جنابري ورافائيل غيريرو بداعي الإصابة، إلى جانب عدم اكتمال جاهزية لينارت كارل وتوم بيشوف.

وكان بايرن قد حقق فوزا مهما على باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1 في مرحلة المجموعات، ما يمنحه أفضلية معنوية قبل مواجهة الذهاب، في وقت يسعى فيه الفريق لوضع قدم في نهائي البطولة المقرر في 30 مايو المقبل في بودابست، على أن تُقام مباراة الإياب في ميونخ.