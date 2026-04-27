وبهذا الفوز، أصبح مانشستر يونايتد متأخرا بفارق 12 نقطة عن أرسنال ⁠وتسع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويحتل ليفربول المركز الرابع متراجعا بفارق ثلاث نقاط عن فريق المدرب مايكل كاريك، حيث يلتقي الفريقان في أولد ترافورد يوم الأحد المقبل.

وفي المقابل، تجمد رصيد برينتفورد عند 48 نقطة في المركز التاسع.

واخترق ⁠لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو دفاع برنتفورد وسجل الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 11، وأضاف سيسكو الهدف الثاني ⁠قبل نهاية ‌الشوط الأول بدقيقتين، قبل أن يسجل ⁠ماتياس ينسن هدفا قلّص الفارق لبرنتفورد في ⁠الدقائق الأخيرة.

وبهذا الفوز بات يونايتد على أعتاب التأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة ‌الأولى منذ موسم 2023-2024، إذ بات في رصيده 61 ‌نقطة، متقدما بفارق ‌11 نقطة عن برايتون آند هوف ألبيون صاحب المركز السادس، مع تبقي أربع مباريات على نهاية الموسم.

جدير بالذكر أن الفرق صاحبة المراكز الخمسة الأولى، تتأهل إلى ‌دوري أبطال أوروبا الموسم ‌المقبل.