وقال توروب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إنه يعرف حجم الصعوبات التي تحيط به لكنه لم يتمكن من تطبيق أفكاره حتى الآن.

وأضاف: "أقدم إعتذاري لجماهير الأهلي علي الخسارة وقبلها وداع دوري أبطال إفريقيا ولكني لن أستقيل ومستمر في قيادة الفريق. هدفي تطوير الأداء، إلا إذا رغبت الإدارة في قرار آخر".

وأوضح أن اللاعبين سوف يتأثرون دون شك في مواجهة الزمالك المقرر يوم الجمعة بالدوري المصري بعد الخسارة في مواجهة اليوم.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في مجموعة التتويج برصيد 44 نقطة، بفارق ست نقاط خلف الزمالك متصدر المجموعة، وبفارق ثلاث نقاط خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني.

من جانبه، أكد الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لبيراميدز، أهمية الفوز الذي حققه الفريق على الأهلي، قائلا إن الانتصار جاء أمام منافس قوي بحجم الأهلي، وهو ما يمنحه قيمة كبيرة في مشوار الفريق ببطولة الدوري.

وأوضح أن الفريق عانى خلال الفترة الماضية من سلسلة إصابات مؤثرة، تنوعت بين إصابات الرباط الصليبي وخلع الكتف وكسر الأنف، وهو ما جعل الفوز أكثر أهمية، موجها الشكر للاعبين على الجهد الكبير الذي بذلوه خلال المباراة.

وأشار إلى أن المواجهات الكبرى تُحسم دائما بالتفاصيل الصغيرة، مستشهدا بمباراة الزمالك، التي أكد أنها كانت مثالا واضحا على ذلك، حيث لعبت الجزئيات الدقيقة دورا حاسما في نتيجتها.

وفي سياق المقارنة بين الأهلي والزمالك، أوضح يورشيتش أن الفارق في الوقت الحالي يكمن في الروح، مشيرا إلى أن الأهلي يمتلك جودة فنية أعلى على مستوى اللاعبين، بينما يتميز الزمالك بروح مختلفة داخل الملعب.