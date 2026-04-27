وبعد شوط أول سلبي على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، تقدم بيراميدز بهدفي مهاجمه الكونغولي فيستون ماييلي في الدقيقتين 70 و77.

وبين هدفي بيراميدز، ألغت تقنية الفيديو هدفًا للأهلي سجله محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 73 بداعي وجود تسلل ضد زميله المغربي أشرف بن شرقي صاحب التمريرة الحاسمة.

واختتم كريم حافظ ثلاثية بيراميدز بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 94.

وكرر بيراميدز تفوقه على الأهلي هذا الموسم بعد الفوز بهدفين دون رد في مباراة الدور الأول، ليبعد المارد الأحمر عن المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني ليقلص الفارق إلى 3 نقاط مع الزمالك المتصدر بعد تعثره بتعادل سلبي مع إنبي، في وقت سابق الإثنين.

أما الأهلي فقد تجمد رصيده عند 44 نقطة في المركز الثالث، لتتهدد فرصه في المنافسة أيضًا على بطاقات التأهل لدوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل، وينتظره اختبارا صعبا أمام الزمالك، يوم الجمعة المقبل.

يذكر أن منافسات الدور الأول من الدوري المصري أقيمت بمشاركة 21 فريقًا، تأهل منهم أول 7 أندية للمنافسة على اللقب، بينما اتجهت الأندية التي احتلت المراكز من الثامن إلى الحادي والعشرين لخوض صراع الهبوط.

وتم ترحيل نقاط جميع الفرق في منافسات الدور الثاني بمجموعتي البطولة والهبوط.