لم يستغل الزمالك عاملي الأرض وحماس جماهيره في مدرجات استاد القاهرة، ليعجز عن هز الشباك.

وأضاع الفريق عددًا من المحاولات الهجومية على مدار الشوطين للاعبيه عبد الله السعيد وشيكو بانزا وخوان ألفينا، بينما ردت العارضة ضربة رأس من محمود حمدي "الونش".

في المقابل، نجح الفريق البترولي في تأكيد تفوقه على الزمالك بعدما هزمه بنتيجة1-0 في مباراة الدور الأول، ليتسبب في ضياع 5 نقاط عن الزمالك هذا الموسم، ويهدد ماله في التتويج باللقب رقم 15 في تاريخه، والأولى منذ عام 2022.

فشل الزمالك في تحقيق فوز ثالث على التوالي، ولكنه بقي على القمة برصيد 50 نقطة، قبل مباراة منافسيه الأهلي وبيراميدز اللذين يتساويان برصيد 44 نقطة قبل مباراتهما في وقت لاحق.

وينتظر الزمالك اختبارًا حاسمًا في الجولة القادمة بمواجهة الأهلي في ديربي الكرة المصرية، الذي سيقام يوم الجمعة المقبل.

في المقابل، رفع إنبي رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع بمجموعة البطولة، المكونة من 7 فرق.

وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت، فاز المصري البورسعيدي على سموحة بهدف وحيد سجله منذر طمين في الدقيقة الثانية من المباراة التي أقيمت على ملعب السويس.

حقق المصري فوزه الأول تحت قيادة مدربه عماد النحاس بعد تعادلين مع بيراميدز وإنبي، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة، ويرتقي للمركز الخامس، بينما تجمد رصيد سموحة عند 31 نقطة في المركز السابع بخسارة رابعة على التوالي.

يذكر أن منافسات الدور الأول من الدوري المصري أقيمت بمشاركة 21 فريقًا، تأهل منهم أول 7 أندية للمنافسة على اللقب، بينما اتجهت الأندية التي احتلت المراكز من الثامن إلى الحادي والعشرين لخوض صراع الهبوط.

وتم ترحيل نقاط جميع الفرق في منافسات الدور الثاني بمجموعتي البطولة والهبوط.