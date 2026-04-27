وأصيب مودريتش (40 عاما) ‌إثر اصطدام رأسه بلاعب وسط يوفنتوس مانويل لوكاتيلي خلال تعادل الفريقين ‌سلبيا على ‌ملعب سان سيرو الأحد، ليغادر الكرواتي الملعب مصابا قبل 10 دقائق من نهاية المباراة.

وعلى الرغم من معاناته من الآلام، ظل ‌مودريتش على مقاعد البدلاء حتى ‌نهاية المباراة ⁠دون علاج، لكن بعد إجراء الفحوصات الطبية في وقت لاحق الإثنين، تبين أنه سيحتاج إلى ⁠عملية جراحية.

ويحتل ميلان ‌المركز الثالث في الترتيب، متأخرا بفارق ⁠12 نقطة عن المتصدر إنتر ميلان مع تبقي ⁠4 مباريات على نهاية الموسم، ومن غير المؤكد مشاركة ​الكرواتي في المباريات ⁠المتبقية من ​الموسم.

وقد يحتاج إلى ارتداء قناع واق للوجه في حال تعافيه في ​الوقت المناسب للمشاركة في كأس العالم المقبلة.

وتنطلق بطولة كأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك المقررة في 11 يونيو ​المقبل، ‌حيث تواجه كرواتيا منتخبات إنجلترا وغانا و بنما في ​المجموعة 12.