واستجابت فيفا لمخاوف الاتحادات الوطنية بشأن ارتفاع تكاليف السفر والعمليات والضرائب في الولايات المتحدة، ما قد يؤدي إلى خسائر مالية حتى بالنسبة للمنتخبات التي قد تحقق نتائج جيدة وتصل إلى أدوار متقدمة من البطولة التي ستنظم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وكان فيفا قد أعلن في ديسمبر الماضي عن تخصيص 727 مليون دولار لجوائز كأس العالم، وسيحصل كل فريق من المنتخبات الـ48 المشاركة على حد أدنى قدره 10.5 مليون دولار، فيما سيحصل الفائز بالبطولة على 50 مليون دولار، غير أنه تم الاتفاق على رفع المبلغ بعد مناقشات مع عدة اتحادات وطنية في الأسابيع الماضية.

من جهة أخرى، وافق فيفا على زيادة التمويل الذي يقدم إلى الاتحادات الوطنية الـ211 في الاتحاد العالمي لتطوير كرة القدم.

وكان من المقرر أن يحصل كل اتحاد على دفعة مضمونة قدرها 5 ملايين دولار، مع حصول الاتحادات القارية الستة على 60 مليون دولار لتطوير كرة القدم في مناطقها.

وقال متحدث باسم فيفا في بيان: "قبل اجتماع مجلس الفيفا في فانكوفر، كندا، في 28 أبريل 2026، تؤكد الفيفا أنها تجري مناقشات مع الاتحادات حول العالم لزيادة الإيرادات المتاحة".

وأضاف البيان: "يشمل ذلك اقتراحا بزيادة المساهمات المالية لجميع المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026، وزيادة تمويل التطوير المتاح لجميع الاتحادات الأعضاء الـ211".

وتابع البيان: "ستكون كأس العالم 2026 حدثا رائدا من حيث مساهمته المالية في مجتمع كرة القدم العالمي، وتفخر الفيفا بكونها في أقوى وضع مالي لها على الإطلاق، بما يتيح لها دعم كرة القدم العالمية من خلال برنامج ‘فيفا فورورد’. ورهنا بالمناقشات، سيتم تقديم تفاصيل إضافية في الوقت المناسب".

وتوقع الاتحاد الكروي الذي يقوده جياني إنفانتينو أن يحقق إيرادات تبلغ 13 مليار دولار خلال الدورة الأربع سنوات التي تنتهي بنهاية كأس العالم هذا الصيف، منها 9 مليارات من البطولة وحدها.

وساعد الوضع المالي المريح للفيفا في الموافقة على زيادة قيمة الجوائز ومنح المشاركة،بحسب مصادر.

وضغطت العديد من الاتحادات الأوروبية الكبرى، بما في ذلك الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على الفيفا من أجل زيادة مبالغ الجوائز بسبب المخاوف من تكبد خسائر مالية خلال البطولة.