ولم يكشف النادي الملكي في بيانه الرسمي عن مدى خطورة الإصابة أو المدة المحددة لغياب المهاجم البارز، مشيراً إلى أن عودته للملاعب ستعتمد على وتيرة تعافيه وتطور حالته في الأيام المقبلة.

ورغم حالة القلق التي انتابت الجماهير، لكن تقارير إعلامية إسبانية أشارت إلى أن من المتوقعأن الإصابة لن تبعد النجم الفرنسي لفترة طويلة عن الملاعب.

وتكتسب هذه الإصابة أهمية قصوى لكونها تأتي قبل المواجهة المصيرية أمام برشلونة المقرر إقامتها في العاشر من مايو/أيار المقبل على ملعب "كامب نو".

ويتصدر الفريق الكتالوني جدول الدوري بفارق 11 نقطة عن غريمه المدريدي.

وغادر مبابي الملعب في الدقيقة 82 خلال تعادل فريقه المخيب أمام ريال بيتيس بنتيجة 1 /1 يوم الجمعة الماضي بعد شعوره بآلام حادة.

وتأتي هذه الانتكاسة العضلية لتزيد من متاعب المهاجم الفرنسي الذي عانى بالفعل من غيابات متكررة هذا الموسم بسبب إصابة سابقة في الركبة، مما يثير التساؤلات بشأن جاهزيته البدنية الكاملة قبل انطلاق منافسات كأس العالم في شهر يونيو المقبل.