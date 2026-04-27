تأثير يتجاوز المستطيل الأخضر

شكّل انتقال رونالدو إلى النصر واحدة من أبرز الصفقات في تاريخ كرة القدم الحديثة، ليس فقط على المستوى الرياضي، بل من حيث الأثر التسويقي والإعلامي.

أسهم حضوره في رفع شعبية النادي، وجذب اهتمام عالمي غير مسبوق إلى الدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب استقطاب رعاة وجماهير جديدة.

ورغم هذا الزخم، يبقى غياب الألقاب الرسمية الكبرى أبرز ما يثير التساؤلات حول تجربة اللاعب مع الفريق، وهي القضية التي تؤرقه.

سجل محدود من الألقاب

حتى الآن، يقتصر ما حققه رونالدو مع النصر على لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية عام 2023، وهي بطولة إقليمية لا تُصنّف ضمن البطولات الرسمية الكبرى.

ويبدو هذا السجل متواضعا مقارنة بمسيرته الحافلة، التي شهدت تتويجه بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد.

إخفاقات في المحطات الحاسمة

لم تخلُ تجربة رونالدو مع النصر من خيبات أمل، خصوصاً في النهائيات. فقد خسر الفريق نهائي كأس الملك 2024 أمام الهلال بركلات الترجيح، كما سقط في نهائي كأس السوبر السعودي مرتين متتاليتين في 2024 و2025، أمام الهلال والأهلي على التوالي.

وفي نهائي 2025، سجل رونالدو هدفا في التعادل (2-2)، إلا أن النصر خسر بركلات الترجيح بنتيجة (5-3)، في سيناريو تكرر أكثر من مرة وأبرز معاناة الفريق في حسم المواجهات الكبرى.

الجفاف الكبير

وتعود آخر بطولة رسمية على مستوى الأندية حققها رونالدو، إلى عام 2021، عندما حقق لقب كأس إيطاليا مع فريقه السابق يوفنتوس.

5 أعوام تلتها لم يحقق فيها "الدون" أي لقب مع الأندية التي لعب معها، لذا فرصة تحقيق الدوري السعودي هذه السنة، تعني الكثير للنجم الذي تعود على منصات التتويج.

سباق الدوري يشتعل

على مستوى الدوري، اقترب النصر من اللقب في أكثر من مناسبة دون أن ينجح في حسمه. فقد أنهى موسمي 2022-2023 و2023-2024 وصيفاً، قبل أن يتراجع إلى المركز الثالث في موسم 2024-2025، رغم الأداء التهديفي اللافت لرونالدو.

لكن الصورة هذا الموسم تبدو مختلفة، إذ يحتل النصر المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر الأهلي، مع مباراة مؤجلة قد تمنحه الصدارة، فيما يلاحقه الهلال بنفس عدد النقاط، ما يجعل المنافسة مفتوحة على كل الاحتمالات.

مواجهة قد تحسم اللقب

ستكون الأنظار متجهة فيما تبقى من الموسم، على مواجهتين حساستين للنصر، أمام أهلي جدة بطل آسيا، وأمام الهلال، وهي المواجهتين التي يأمل أن يحسمهما النصر ويظفر باللقب.

ويتصدر النصر الترتيب بفارق 8 نقاط عن الهلال، مع تبقي 5 مباريات لنهاية الدوري، ومباراة إضافية للهلال.