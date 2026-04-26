وأشهر خلال الشجار الحكم البطاقة الحمراء لداني خيمينيز حارس مرمى ويسكا بعد أن لكم أندرادا.

كما طُرد داني تاسندي لاعب ‌سرقسطة بعد مراجعة الشجار باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد.

ومع احتدام صراع الهبوط، فقد الأرجنتيني ‌أندرادا أعصابه قبل لحظات ‌من صفارة النهاية.

ومتجاهلا مجريات المباراة، اقترب ‌أندرادا من بوليدو ولطمه في وجهه بيده اليمنى، مما أدى إلى مشاهد فوضوية بعد ثماني دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ولم يحاول ‌خوسيه لويس مدرب ويسكا تبرير ‌هذه المشاهد، حيث قال: "يصعب ⁠تفسير ذلك، أعتقد أنه يعكس فقدانا تاما للسيطرة. يمكنني أن أضع نفسي في مكانهم، بالنظر إلى أهمية المباراة وكل شيء. لكن هذا لا ⁠يمكن تبريره".

وأضاف: "إنها مشاهد قبيحة، كان من المفترض أن تكون ⁠هذه احتفالية بكرة القدم في أراجون. أود أن يتحدث الناس عن المباراة، رغم أنها كانت قبيحة، مع ⁠القليل من اللعب ولكن الكثير من العمل الشاق".

وبهدف سجله أوسكار سييلفا فاز ويسكا 1-صفر، ليرتفع رصيده إلى36 نقطة في المركز 19، بينما يظل سرقسطة في المركز 21 وقبل الأخير برصيد 35 نقطة.

وأدان ريال سرقسطة تلك المشاهد التي اعتبر أنها "لا تليق بهذه الرياضة ولم يكن ينبغي أن تحدث ‌أبدا".

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه على الإنترنت: "فيما يتعلق بلاعبنا إستيبان أندرادا، سيقوم النادي بتحليل الأحداث التي وقعت واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة".