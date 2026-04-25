وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن حسام حسن تمني الشفاء لصلاح والعودة سريعا للملاعب لقيادة منتخب مصر في كأس العالم 2026، الذي ينطلق خلال أسابيع.

وغادر صلاح أرضية الملعب بعد مرور 59 دقيقة، متأثرا بإصابة في العضلة الخلفية اليسرى، ليشارك مكانه الهولندي جيريمي فريمبونغ، أثناء تقدم ليفربول بهدفين نظيفين.

وأثار المدير الفني لليفربول أرني سلوت الغموض حول إصابة صلاح، عندما صرح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قائلا: "ما حدث جزء من قصتنا هذا الموسم. فوز جديد وإصابة جديدة. من السابق لأوانه تحديد قوة الإصابة، لكننا جميعا نعرف صلاح، وأن خروجه من الملعب لا يحدث إلا لسبب صعب".

وأضاف المدرب الهولندي: "خروج صلاح من الملعب مؤشر على أمر ما، وسننتظر لمعرفة خطورة الإصابة".

وباتت فرص ظهور صلاح مجددا بقميص ليفربول محل شك كبير، في ظل تبقي 4 مباريات فقط هذا الموسم، آخرها استضافة برينتفورد في الجولة الختامية، حيث من المقرر أن يودع صلاح وأندي روبرتسون الفريق.

وتابع سلوت: "لا تتبقى الكثير من المباريات، لذا علينا الانتظار لتحديد تشخيص إصابته، وما إذا كان بإمكانه اللعب مجددا. ما أعرفه أن صلاح يهتم جيدا بلياقته البدنية على مدار السنوات الماضية، وهو ما يعني أنه ربما يحتاج وقتا أقل للتعافي من إصابته، ونأمل أن يكون جاهزا للمشاركة".

وساهم صلاح في تحقيق ليفربول فوزا ثالثا على التوالي في بطولة الدوري، ليرتقي الفريق للمركز الرابع بفارق 8 نقاط عن برايتون سادس الترتيب.

ودخل صلاح في خلافات عديدة مع سلوت هذا الموسم بعد استبعاده من التشكيل الأساسي، واكتفى بتسجيل 7 أهداف في الدوري الإنجليزي، وهو أقل معدل له مع ليفربول منذ انتقل إليه عام 2017.