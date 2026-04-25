ويدين الأهلي، الذي خاض أكثر من 50 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد زكريا هوساوي (68)، بفوزه إلى فراس البريكان الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 96.

وبحضور أكثر من 58 ألف متفرج، أشعل البريكان المدرجات بتسديدة قريبة، بعدما تابع كرة من الإيفواري فرانك كيسيه إثر عرضية الجزائري رياض محرز.

قال محرز بعد المباراة: "صعبنا الأمور على أنفسنا. لا أعلم كيف أتينا بهذه الطاقة. سعداء بما قدمناه. بعد الطرد، قاتلنا وكنا أقوى وسجلنا ونحن سعداء للغاية".

وقال الحارس السنغالي إدوار ميندي قائد الفريق: "اللعب لنادي الأهلي شرف. انظر إلى اللاعبين والجماهير. فعلناها مرتين متتاليتين. نحن الفريق الأفضل في القارة".

وأضاف: "لدينا الجودة للفوز على أي خصم. لدينا قدرات كبيرة. فراس فعلها. استطعنا أن نُثبت أننا الأفضل وسعداء بتحقيق الفوز (الذي تحقق) بفضل الشخصية القوية".

وفي وقت احتفل لاعبو الأهلي المنهكون بعد صافرة النهاية، أجهش هوساوي بالبكاء متاثرا، بعد أن أكمل زملاؤه المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 68 نتيجة ضربه برأسه الأسترالي تيتي يانغي.