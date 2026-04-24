وتوقف قائد منتخب فرنسا عن الركض في الدقيقة 80، مطالبا مديره الفني ألفارو أربيلوا باستبداله، من دون أن تظهر عليه إصابة أو تعرضه لأي احتكاك.

وغادر مبابي أرض الملعب وهو يتألم، ليحل مكانه اللاعب الشاب غونسالو غارسيا (81).

وتشكل ذلك إنذارا مقلقا لمنتخب فرنسا، قبل نحو 6 أسابيع من كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهو الهدف الأكبر له هذا الموسم.

وعن موقف مبابي، قال أربيلوا في المؤتمر الصحفي: "لا أعلم. كان يشعر بآلام. ونأمل أن تتطور الأمور بشكل إيجابي في الأيام المقبلة"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

ورفض ريال مدريد تقديم أي معلومات إضافية، عندما تواصلت معه وكالة "فرانس برس".