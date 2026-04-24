وتقدم "الأبيض" في الدقيقة 17 بفضل هدف للبرازيلي فينيسيوس جونيور، لكنه فشل في تأمين النتيجة رغم تألق حارس مرماه الأوكراني أندري لونين.

وبعد أن ظن ريال مدريد أنه في طريقه لحصد النقاط الثلاث، أدرك أصحاب الأرض التعادل في اللحظات الأخيرة عبر هدف هكتور بيليرين (90+4).

ورفع الفريق الملكي رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر الذي يستطيع توسيع الفارق إلى 11 عندما يواجه خيتافي، السبت.

في المقابل، رفع بيتيس رصيده إلى 50 نقطة في المركز الخامس.

وقال المدير الفني لريال مدريد ألفارو أربيلوا للصحفيين عقب اللقاء: "تلقينا ضربة أخرى في الدقائق الأخيرة، كما حدث لنا في مناسبات عديدة، وننتهي بنتيجة لا أعتقد أننا نستحقها، لأننا سنحت لنا فرص لحسم المباراة".

واشتكى أربيلوا من بعض قرارات التحكيم، التي قال إنها "أثرت بشكل كبير على مجريات اللقاء"، رغم أن ريال بيتيس اعترض أيضا على بعض القرارات التحكيمية.