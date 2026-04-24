وتعرضت سيارة جوتا (28 عاما) وشقيقه سيلفا (25 عاما) لحادث سير في مقاطعة زامورا شمال غربي إسبانيا في 3 يونيو 2025.

وخلص المحققون إلى أن السيارة التي كانت من نوع لامبورغيني تعرضت لانفجار في أحد الإطارات بسرعة عالية أثناء تجاوز مركبة أخرى على الطريق المزدوج A-52، ما أدى إلى اصطدامها بالحاجز الأوسط واشتعالها.

وبعد مراجعة الأدلة من موقع الحادث والمعلومات التي قدمها خبراء حوادث السير، قررت المحكمة العليا للعدل في المنطقة أنه لا يمكن اتخاذ أي إجراءات جنائية بشأن وفاة الشقيقين.

وقال مصدر من المحكمة العليا للعدل في قشتالة وليون لصحيفة "ذا أثلتيك": "إن المحكمة الابتدائية في بويبلا دي سانابريا رفضت القضية في نوفمبر الماضي بعد تقييم الأدلة الوثائقية في الملف، وبشكل خاص تقارير الخبرة الصادرة عن وحدة المرور التابعة للحرس المدني".

وأضاف: "كما أن إسقاط المتابعة الجنائية لا يمنع الأطراف المتضررة من رفع دعوى مدنية للمطالبة بما يرونه مناسبا".

وكان جوتا في طريقه للعودة إلى إنجلترا استعدادا لبداية موسمه الجديد مع ليفربول بعدما أوصاه الأطباء بتجنب السفر جوا إثر خضوعه لإجراء طبي.

وكان الدولي البرتغالي قد أنهى موسما ناجحا تُوّج خلاله بلقب الأمم الأوروبية مع البرتغال والدوري الإنجليزي مع ليفربول.

أما شقيقه سيلفا فكان أيضا لاعب كرة قدم محترف، ولعب لفئة بورتو السنية، وكان وقت وفاته لاعب وسط في الفريق الأول لنادي أف سي بينافيل الذي ينشط في الدرجة الثانية في البرتغال.

وخلال مسيرته مع ليفربول، سجل جوتا 65 هدفا وقدم 26 تمريرة حاسمة في 182 مباراة منذ انضمامه من ولفرهامبتون في سبتمبر 2020.