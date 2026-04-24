ونعى نادي الترجي لاعبه السابق على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، بعد انتشار نبأ وفاته في نيجيريا.

وذكر الترجي في نعيه أن "مايكل إينرامو رحل بعد مسيرة استثنائية ستظل محفورة في ذاكرة النادي وجماهيره جيلا بعد جيل".

وتابع النادي :"إينرامو لم يكن مجرد لاعب مر في تاريخ الترجي، بل كان رمزا للقوة والعزيمة والإصرار وواحدا من الأسماء التي صنعت لحظات لا تنسى في ملاعب كرة القدم، ورفعت راية النادي عاليا في محطات كروية خالدة".

وبالنسبة للمصريين، اشتهر إينرامو بلقطة تسجيل هدف باليد، في واقعة أثارت الجدل في دوري أبطال إفريقيا عام 2010، وكان سببا مباشرا في خروج الأهلي من البطولة وقتها.

ولعب إينرامو في الترجي بين عامي 2005 و2011 ثم موسما آخر في 2017/2018، وهو يعد أحد أساطير الفريق، حيث يحظى بشعبية جارفة في صفوف جماهيره بتونس بسبب نجاحاته وقوته الضاربة في خط الهجوم.

وإينرامو متزوج من تونسية وهو يحمل الجنسية التونسية الى جانب الجنسية النيجيرية.