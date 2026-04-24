وتشير التقارير إلى أن ليفربول سيطلب حوالي 15 مليون يورو مقابل الاستغناء عن أليسون بيكر، والذي سيدخل عامه الأخير في عقده هذا الصيف.

ولكن، وفقا لتقارير موقع "كالتشيو ميركاتو"، حاول يوفنتوس تخفيض قيمة الصفقة المقترحة، أو حتى إلغائها تماما، الأمر الذي أثار استياء إدارة ليفربول.

ويسعى يوفنتوس إلى تعزيز مركز حراسة المرمى قبل فترة الانتقالات الصيفية، ويستهدف التعاقد مع أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، المعروف جيدا للوتشيانو سباليتي، المدير الفني للفريق، بعدما سبق أن لعب تحت قيادته عندما كان مدربا لروما الإيطالي.

وكشفت تقارير صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن أليسون وافق على الانتقال إلى يوفنتوس بمجرد انتهاء الموسم الحالي.

والحارس البرازيلي مرتبط بعقد مع ليفربول حتى صيف عام 2027 بعد أن قام النادي الإنجليزي بتفعيل بند التمديد لمدة 12 شهرا في عقده.

وأوضحت تقارير أخرى أن يوفنتوس ربما يتجه لضم حارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيا، الذي يحرس عرين فيورنتينا الإيطالي حاليا، وحارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، حيث يمثل خيارا أقل تكلفة، كبديل لأليسون.