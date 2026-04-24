وفي تصريح للصحفيين، قال روبيو: "لم يصدر شيء من الولايات المتحدة يمنعهم من الحضور".

وأضاف روبيو أن "المشكلة مع إيران ليست في رياضييها. بل في بعض الأشخاص الآخرين ⁠الذين يرغبون ‌في اصطحابهم معهم، وبعضهم لهم صلات بالحرس الثوري ⁠الإيراني. قد لا نسمح لهم بالدخول، لكن ⁠ليس الرياضيين".

وتابع قائلا: "لا يمكنهم إحضار مجموعة من إرهابيي الحرس الثوري الإيراني إلى بلدنا والتظاهر بأنهم ⁠صحفيون ومدربون رياضيون".

من جانبه، قال ‌الرئيس دونالد ترامب في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض إن إدارته "لا ‌تريد التأثير على ‌الرياضيين".

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم لكرة القدم في 11 يونيو في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وكان باولو زامبولي، مبعوث ترامب الذي لا ‌تربطه صلة رسمية بكأس العالم، ‌قد اقترح ⁠في وقت سابق أن تحل إيطاليا محل إيران في البطولة.

ولا يوجد حاليا ما يشير إلى أن إيران ستنسحب أو ستُمنع من المشاركة في البطولة التي تغيب عنها إيطاليا.

وبعد اندلاع الحرب في 28 فبراير بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى، طلبت طهران من الاتحاد الدولي ‌لكرة القدم "الفيفا" نقل مباريات منتخبها الثلاث في دور المجموعات من الولايات المتحدة إلى المكسيك، لكن الطلب قوبل بالرفض.