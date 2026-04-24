وتقع هذه التذاكر، التي يبلغ سعرها 229999885 دولار، والمخصصة للمباراة النهائية التي ستقام يوم 19 يوليو على ملعب ميتلايف، خلف المرمى.

ولا يتحكم "الفيفا" في أسعار التذاكر المعروضة على منصة إعادة البيع والتبادل، ولكنه يتقاضى رسوم شراء بنسبة 15 بالمئة من مشتري كل تذكرة، ورسوم إعادة بيع بنسبة 15 بالمئة من البائع.

وكان سعر المقعد رقم 33 في الصف 32 من المدرج السفلي، ضمن المجموعة 146، والمصنف ضمن فئة المقاعد القياسية سهلة الوصول، 207 ألف دولار أميركي.

أما المقعد رقم 23 في الصف 26 من المجموعة 310، ضمن الفئة الثانية، فكان سعره 138 ألف دولار أميركي.

وعلى بُعد أمتار قليلة، يبلغ سعر المقعد رقم 21، 23 ألف دولار أميركي.

وكانت أرخص تذاكر المباراة النهائية المعروضة للبيع يوم الخميس على منصة البيع الإلكتروني هي 85.10923 دولار أميركي لأربعة مقاعد تقع على بُعد أربعة صفوف من أعلى المدرج العلوي خلف المرمى.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم طرح مجموعات جديدة من التذاكر للبيع يوم الأربعاء على موقعه الإلكتروني الخاص بالتذاكر.