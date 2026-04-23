ورفع الزمالك رصيده إلى 49 نقطة في المركز الأول، بفارق خمس نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، بعدما لعب كلاهما مباراتين بمرحلة التتويج.

ويتقدم الزمالك بفارق خمس نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث، والذي سيلتقي مع بيراميدز يوم الإثنين المقبل، ثم سيلتقي الأهلي والزمالك يوم الأول من مايو المقبل.

وسجل خوان بيزيرا هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 84 ليخطف ثلاث نقاط ثمينة.

وبدأت المباراة بأداء هجومي قوي من الزمالك الذي قاد هجومه ناصر منسي، حيث تمتع بمساندة هجومية من زميليه بيزيرا وعدي الدباغ.

وعلى الجانب الآخر، قاد فيستون مايلي هجوم بيراميدز، وتواجد مصطفى زلاكة على الجهة اليمنى، ومصطفى زيكو على الجهة اليسرى.

وقاد ناصر ماهر هجمات فريقه في محاولة لهز شباك الهادي سليمان حارس الزمالك الذي بدوره تألق في الذود عن مرماه.

وفي الدقيقة 34 مرّت تسديدة من ماهر أعلى عارضة مرمى الزمالك، في واحدة من أبرز فرص بيراميدز في الشوط الأول.

ورغم المحاولات العديدة من الفريقين في الشوط الأول، لم تهتز شباك الفريقين لينتهي بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني ظهر أداء هجومي أكثر كثافة من الشوط الأول، وحاول الزمالك عن طريق نجمه بيزيرا من الجهة اليمنى تهديد دفاع بيراميدز الذي حاول إبعاد الفرص الخطيرة عن مرمى أحمد الشناوي.

وظهر تفوق الزمالك على المستوى الهجومي واضحا في الشوط الثاني، فيما تراجع بيراميدز للخلف واعتمد على الهجمات المرتدة في ظل الضغط الكبير من جانب الزمالك.

وأثمر ضغط الزمالك عن تسجيله الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 84 عن طريق بيزيرا.

وجاء الهدف بعدما تحرك شيكو بانزا من الجهة اليمنى ليلعب كرة عرضية وضعها بيزيرا في الشباك.

وسجل الزمالك هدفا ثانيا في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني عن طريق شيكو بانزا لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

ونجح الزمالك في تسيير ما تبقى من المباراة لصالحه، ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوزه 1- صفر.