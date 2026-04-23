وذكر الاتحاد في بيان على منصة ​إكس: "وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم الخميس عقدا مع المدرب اليوناني ‌جورجيوس دونيس ليتولى بموجبه الدفة الفنية للمنتخب الوطني الأول حتى يوليو 2027 خلفا للفرنسي ‌رينارد بعد تسوية ‌العلاقة التعاقدية بين الطرفين".

وأضاف الاتحاد أن "دونيس (56 عاما) خاض عددا من المحطات التدريبية مع عدة أندية أوروبية أبرزها آيك أثينا وباوك اليونانيين.

"كما سبق له تدريب عدة أندية سعودية ‌منها الهلال والوحدة والفتح بالإضافة لتجربته ‌الأخيرة مع ⁠الخليج مما يعزز سرعة انسجامه مع المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة".

وفاز دونيس بالدوري القبرصي موسم 2013-2014 وكأس قبرص في الموسم ذاته وكأس ⁠ملك السعودية ‌2015 وكأس ولي العهد 2015-2016 بالإضافة للسوبر السعودي 2015.

ويستعد ⁠المنتخب السعودي لخوض المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد ⁠لكأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في يونيو ويوليو ​ المقبلين.

وقال الاتحاد ⁠في بيانه إنه ​سيعقد مؤتمرا صحفيا بحضور الجهاز الفني للمنتخب في الرياض قبل مغادرة البعثة للمعسكر الإعدادي الأخير في الولايات ​المتحدة.

وتلعب بطلة آسيا 3 مرات في المجموعة الثامنة إلى جانب إسبانيا وأوروغواي وكاب فيردي.

وخسرت السعودية وديا من مصر وصربيا على الترتيب في مارس الماضي استعدادا ​لكأس ‌العالم، فيما وجهت وسائل إعلام سعودية انتقادات شديدة لرينارد بعد تراجع نتائج ​المنتخب في الفترة الأخيرة.