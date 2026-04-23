وقال يامال في منشور على حسابه في منصة "إنستغرام": "هذه الإصابة تبعدني عن الملعب في اللحظة التي كنت أرغب فيها بالتواجد أكثر من أي وقت، وهذا يؤلم أكثر مما أستطيع أن أشرح".

وتابع: "يؤلمني أنني لا أستطيع القتال مع زملائي، ولا أستطيع المساعدة عندما يحتاجني الفريق. لكنني أؤمن بهم وأعلم أنهم سيبذلون جهدهم في كل مباراة".

وقال يامال: "سأكون هناك، حتى لو من الخارج، أدعم، أشجع، كأحدهم".

وأضاف نجم برشلونة: "هذه ليست النهاية، إنها مجرد توقف مؤقت. سأعود أقوى، وبحماس أكبر من أي وقت مضى، والموسم القادم سيكون أفضل".

والخميس، أكد برشلونة إصابة موهبته الشابة لامين يامال في الفخذ الأيسر وغيابه حتى نهاية الموسم، لكنه سيكون "متاحا" لمونديال 2026 وفقا لما قال في بيان الخميس.

وقال برشلونة: "أكدت الفحوص التي أجريت الخميس أن لاعب الفريق الأول لامين يامال تعرض لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ في ساقه اليسرى". وأضاف البيان: "سيخضع اللاعب لبرنامج علاج تحفظي. وسيغيب عن بقية موسم الدوري، لكنه يتوقع أن يكون متاحا للمشاركة في كأس العالم".