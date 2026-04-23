وتخلل اللقاء الذي خسره شباب الأهلي 0-1، قرارا تحكيميا مجحفا، تمثل بإلغاء هدف صحيح للنادي الإماراتي في الثواني الأخيرة من اللقاء.

وطلب النادي الإماراتي إعادة المباراة بعد إلغاء هدف التعادل لشباب أهلي دبي بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي لعب الكرة قبل خروج لاعب ياباني للتغيير، في الهجمة التي أدت للهدف.

ولكن لقطة الفيديو أظهرت أن حكم اللقاء طلب من لاعبي شباب الأهلي استئناف اللعب.

قرار الاتحاد الآسيوي

وفي رسالة رسمية حصل عليها موقع سكاي نيوز عربية، قال الاتحاد الآسيوي مخاطبا اتحاد الإمارات لكرة القدم: "تم رفض الاحتجاج المقدم من قبل نادي شباب الأهلي (الإمارات العربية المتحدة)".

ومن المتوقع أن يلجأ النادي الإماراتي للمحكمة الرياضية الدولية "كاس".

وتقدم شباب الأهلي باحتجاج رسمي ضد حكم المباراة الأسترالي شون إيفانز، اعتراضا على إلغاء هدف التعادل الذي سجله الفريق في الوقت بدل الضائع.

وأكد النادي الإماراتي تمسكه بكامل حقوقه القانونية، مطالبا بإعادة المباراة بداعي وجود خطأ في تطبيق القانون، بعد إلغاء الهدف بداعي عدم اكتمال إجراء التبديل في صفوف الفريق المنافس.

وكان الفريق قد قدم اعتراضه داخل أرضية الملعب مباشرة عقب نهاية اللقاء، قبل أن يتبعه بمذكرة رسمية عبر القنوات المعتمدة لدى الاتحاد الآسيوي.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، في إطار التحرك للحفاظ على حقوق الأندية الإماراتية في المسابقة.