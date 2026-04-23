وقال برشلونة: "أكدت الفحوص التي أجريت الخميس أن لاعب الفريق الأول لامين يامال تعرض لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ في ساقه اليسرى".

وأضاف البيان "سيخضع اللاعب لبرنامج علاج تحفظي. وسيغيب عن بقية موسم الدوري، لكنه يتوقع أن يكون متاحا للمشاركة في كأس العالم".

وتعرض يامال للإصابة خلال مواجهة فريقه لسيلتا فيغو، مساء الأربعاء.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن يامال وصل إلى 24 هدفا في جميع البطولات هذا الموسم بواقع 16 هدفا في الدوري إضافة إلى هدفين في كأس ملك إسبانيا و6 أهداف في دوري أبطال أوروبا إضافة إلى 18 تمريرة حاسمة.

وأشارت إلى أن يامال شارك في مباراته رقم 151 بقميص برشلونة، وعادل رقما قياسيا باسم النجم الفرنسي تييري هنري الذي سجل 49 هدفا في 121 مباراة.

وتقدم برشلونة بهدف في الدقيقة 40 سجله يامال من ركلة جزاء.