أكد برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، إصابة موهبته الشابة لامين جمال في الفخذ الأيسر وغيابه حتى نهاية الموسم، لكنه سيكون "متاحا" لمونديال 2026 وفقا لما قال في بيان الخميس.
وقال برشلونة: "أكدت الفحوص التي أجريت الخميس أن لاعب الفريق الأول لامين يامال تعرض لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ في ساقه اليسرى".
وأضاف البيان "سيخضع اللاعب لبرنامج علاج تحفظي. وسيغيب عن بقية موسم الدوري، لكنه يتوقع أن يكون متاحا للمشاركة في كأس العالم".
وتعرض يامال للإصابة خلال مواجهة فريقه لسيلتا فيغو، مساء الأربعاء.
وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن يامال وصل إلى 24 هدفا في جميع البطولات هذا الموسم بواقع 16 هدفا في الدوري إضافة إلى هدفين في كأس ملك إسبانيا و6 أهداف في دوري أبطال أوروبا إضافة إلى 18 تمريرة حاسمة.
وأشارت إلى أن يامال شارك في مباراته رقم 151 بقميص برشلونة، وعادل رقما قياسيا باسم النجم الفرنسي تييري هنري الذي سجل 49 هدفا في 121 مباراة.
وتقدم برشلونة بهدف في الدقيقة 40 سجله يامال من ركلة جزاء.
ولكن اللاعب الشاب سقط على أرض الملعب متأثرا بآلام عضلية، وتدخل الجهاز الطبي لإسعافه قبل أن يغادر أرض الملعب بمفرده متوجها إلى غرفة خلع الملابس.
وتحرك الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة بإشراك اللاعب الشاب روني بارداغي، مكان يامال.
وقبلها في الدقيقة 20، اضطر فليك أيضا لاستبدال البرتغالي جواو كانسيلو بسبب الإصابة ليشارك مكانه أليخاندرو بالدي، ليخسر مدرب برشلونة تبديلين في الشوط الأول.
وبعد إصابة يامال، استمر توقف اللعب لما يزيد عن 10 دقائق بعدما أعلنت الإذاعة الداخلية لملعب كامب نو عن أزمة صحية لمشجع في المدرجات استلزمت تدخل الأطباء لإسعافه.
ووفقما ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية فإن حالة المشجع تبدو خطيرة.
واحتسب الحكم مبدئيا ثماني دقائق كوقت بدل ضائع، واستأنف الحكم أحداث اللقاء بعد توقف طويل دام أكثر من 15 دقيقة تقريبا، استغلها لاعبو الفريقين في إجراء عمليات الإحماء على أرض الملعب.