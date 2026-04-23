وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، الأربعاء، أن مبعوثا رفيع المستوى للرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن ​تحل إيطاليا محل إيران في نهائيات ⁠كأس العالم المقبلة.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة إلى أن المقترح يهدف إلى إصلاح العلاقات بين ترامب ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بعد خلاف نشب بينهما على خلفية انتقاد الرئيس الأمريكي للبابا ليو بابا الفاتيكان بشأن الحرب مع إيران.

وقال المبعوث الأميركي ​الخاص باولو زامبولي لفاينانشال تايمز "أؤكد أنني اقترحت على ترامب ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو استبدال إيطاليا بإيران في كأس ‌العالم. أنا من إيطاليا، وسيكون الأمر أشبه بالحلم أن أرى المنتخب الإيطالي في نهائيات تستضيفها الولايات المتحدة. لديهم سجل حافل به ‌أربعة ألقاب يؤهلهم للمشاركة".

ظلم آسيوي

في حال تحقق هذا الأمر، ورضخ إنفانتينو لمطالب ترامب، فأن سلب المقعد الآسيوي ومنحه لإيطاليا، يمثل ظلما كبيرا.

المنتخب الآسيوي الذي يستحق الحصول على المقعد البديل، هو المنتخب الإماراتي، وبدرجة أقل، المنتخب العماني.

المنتخب الإماراتي حل ثالثا في مجموعة إيران المؤهلة للمونديال في آسيا، لذا من المنطقي أن يحل "الأبيض" محل إيران.

كما أن المنتخب الإماراتي هو المنتخب الذي تأهل لمباراة الملحق الأخيرة، وخسرها أمام العراق، لذا فهو الأعلى وصولا في التصفيات، بين منتخبات آسيا التي لم تتأهل.

ويأتي المنتخب العماني في المرتبة الثانية من ناحية الاستحقاق، حيث وصل للملحق الآسيوي، وخرج على يد الإمارات وقطر.

أما منتخب إيطاليا، فقد خرج من الملحق الأوروبي على يد البوسنة والهرسك، مثله مثل 4 منتخبات أوروبية خرجت في نهائيات الملحق الأوروبي.

ولم ‌يرد البيت الأبيض أو الفيفا أو الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أو الاتحاد الآسيوي للعبة بعد على طلبات رويترز للتعليق.

وتأهلت إيران إلى كأس العالم للمرة ‌الرابعة على التوالي ⁠العام الماضي، لكنها طلبت بعد اندلاع الحرب من الفيفا نقل مباريات الفريق الثلاث في دور المجموعات من الولايات المتحدة إلى المكسيك.

وقال إنفانتينو خلال زيارة لمعسكر تدريب المنتخب الإيراني في تركيا الشهر الماضي إن جميع المباريات ستقام كما ⁠هو مقرر، مع عرض المساعدة ‌على الفريق في الاستعدادات للبطولة.

وقال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج للصحفيين ⁠في تجمع مؤيد للحكومة في طهران أمس الأربعاء "نستعد ونجري الترتيبات اللازمة لكأس العالم، لكننا ⁠نلتزم بقرارات السلطات".

وأضاف: "في الوقت الحالي، القرار هو أن يكون المنتخب الوطني مستعدا تماما لكأس العالم".

ويقع القرار بشأن الدولة التي ستحل ​محل إيران في حال انسحابها في يد ⁠الفيفا الذي يحق له، ​بموجب المادة السادسة من اللوائح المنظمة لكأس العالم، استدعاء أي دولة يختارها لملء المكان الشاغر.