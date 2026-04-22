واعتلى مانشستر سيتي صدارة ترتيب المسابقة، وأطاح ببيرنلي من المسابقة، إلى دوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، بعدما حصد النقاط الثلاث ضمن منافسات المرحلة الـ34 للبطولة.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق النرويجي إرلينغ هالاند في الدقيقة الخامسة، ليعزز موقعه في صدارة هدافي المسابقة هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 24 هدفا.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 70 نقطة، ليتربع على القمة، بفارق الأهداف أمام أرسنال، المتساوي معه في ذات الرصيد الذي فقد الصدارة للمرة الأولى، بعدما استمر عليها لمدة 207 أيام، ليتراجع للوصافة.

وفي المقابل، توقف رصيد بيرنلي عند 20 نقطة، ليظل في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، ليصبح ثاني الهابطين إلى (تشامبيون شيب) بعد وولفرهامبتون (متذيل الترتيب).

وصرّح غوارديولا لشبكة (سكاي سبورتس) عقب المباراة بأن فريقه "صنع الكثير من الفرص" بعد مباراة "صعبة" قبل ثلاثة أيام.

وأضاف في تصريحاته، التي نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "لقد فزنا، حصلنا على ثلاث نقاط، ونحن الآن في صدارة الدوري".

وتابع "تتبقى لنا خمس مباريات. هذه هي الحقيقة. لدينا الآن مباراة قبل النهائي في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت المقبل".

واستطرد المدرب الإسباني "لعبنا مباراة جيدة للغاية، لكن للأسف أهدرنا العديد من الفرص. دافعنا بشكل أفضل في الشوط الثاني، الذي واجهنا خلاله مشاكل أقل".

وعن خوض الفريق تلك المواجهة الصعبة بعد مباراة أرسنال القوية، قال غوارديولا "كانت مباراة الأحد صعبة للغاية. ليس من السهل اللعب بعد ثلاثة أيام، لكن في الدوري الإنجليزي الممتاز يتعين عليك التأقلم مع الأوضاع. نحن معتادون على ذلك. نافسنا بقوة، وقدمنا مباراة رائعة، لكن من المؤسف إهدار الفرص".

وعن ضرورة استمرار فريقه في تحقيق الانتصارات، رد غوارديولا "لدينا الآن كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت، وبعدها خمس مباريات. فرصتنا الوحيدة هي الفوز في جميع المباريات القادمة".