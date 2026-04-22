وقال المبعوث الأميركي الخاص ‌باولو زامبولي ‌للصحيفة "أؤكد ⁠أنني اقترحت على ترامب ورئيس الفيفا جياني ⁠إنفانتينو ‌استبدال إيطاليا بإيران في ⁠كأس العالم".

وأضاف زامبولي: "أنا ⁠إيطالي الأصل، وسيكون من دواعي ⁠سروري رؤية المنتخب الإيطالي في نهائيات تستضيفها الولايات المتحدة".

واختتم قائلا عن المنتخب الإيطالي: "لديهم سجل حافل به أربعة ألقاب يؤهلهم للمشاركة في كأس العالم".

وطالب إنفانتينو، الشهر الماضي، إيران بالمشاركة في كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك هذا الصيف، على الرغم من الصراع الدائر مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وصرّح إنفانتينو في مقابلة بقناة مكسيكية قائلا: "نريد أن تلعب إيران، وستلعب إيران في كأس العالم، لا توجد خطة بديلة بل الخطة الأولى فقط".

وأوضح أن "إيران تمثل شعبها، سواء المقيمين في البلاد أو خارجها".

ولا يرغب المنتخب الإيراني في خوض مبارياته الثلاث في دور المجموعات في الولايات المتحدة كما كان مقررا، بل في المكسيك بسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ويبقى موقف "فيفا" غامضا بشأن إمكانية قبول هذا الطلب أو رغبته في الاستجابة له، بينما أكد إنفانتينو بأن الاتحاد الدولي يريد ضمان مشاركة إيران في كأس العالم وسط أفضل الظروف الممكنة، مضيفا أن "الوضع معقد للغاية".

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، الشهر الماضي، أن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، قال مؤخرا إن منتخب بلاده سيقاطع الولايات المتحدة، لكنه لن يقاطع كأس العالم، دون تقديم تفاصيل إضافية.