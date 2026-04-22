ولم يستمر ‌المدرب الإنجليزي في ‌منصبه ⁠سوى أقل من 4 أشهر منذ تعيينه ⁠في ‌يناير الماضي.

وتولى ⁠روسينيور المسؤولية بعد رحيل ⁠إنزو ماريسكا، لكن ​7 هزائم في ⁠آخر​ 8 مباريات في جميع المسابقات ​دفعت إدارة تشلسي إلى إجراء تغيير مع اقتراب موعد حسم ​التأهل ‌لدوري أبطال أوروبا.

وكان روسينيور، المدرب السابق لهال سيتي الإنجليزي وستراسبورغ الفرنسي، قد وقع عقدا لمدة 6 أعوام ونصف العام في يناير الماضي، وحقق انطلاقة واعدة، لكن نتائج تشلسي تراجعت بشكل حاد في ترتيب الدوري المسابقة، وأصبح من شبه المؤكد غيابه عن التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتلقى تشلسي خسارة قاسية 0-3 أمام برايتون على ملعب (أميكس)، الثلاثاء، في مباراة تعتبر على نطاق واسع هي الأسوأ على صعيد الأداء للفريق هذا الموسم.

ومن المقرر أن يتولى كالوم مكفارلين مدرب فريق تحت 21 عاما قيادة تشلسي حتى نهاية الموسم الحالي، بدءًا من مباراة قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد المقبل ضد ليدز يونايتد.