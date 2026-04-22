وتعود تفاصيل الأزمة إلى قرار حكم المباراة بإلغاء هدف متأخر سجله البرازيلي غيليرمي دا سيلفا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، وذلك بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو المساعد "فار".

واعتبر طاقم التحكيم أن الهدف جاء بعد خطأ إجرائي، تمثل في استئناف اللعب أثناء تنفيذ عملية تبديل للفريق الياباني، وهو ما دفع الحكم لإلغاء الهدف، وسط اعتراضات من جانب لاعبي وجهاز شباب الأهلي.

ولكن عند الإعادة تبين أن الحكم أشار للفريق الإماراتي باستئناف اللعب، قبل خروج اللاعب الياباني من الملعب بالكامل، وهو ما دفع الفريق الإماراتي للعب الكرة وتسجيل الهدف، وهو ما يرفع المسؤولية عن لاعبي شباب الأهلي، ويضعها على الحكم.

وتفتح هذه الواقعة باب التساؤلات مجددا حول مستوى التحكيم في البطولات القارية، في ظل مطالب متزايدة بضمان أعلى درجات النزاهة والاحترافية في إدارة المباريات الحاسمة.

تعليق الاتحاد الإماراتي

من جهته، أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم دعمه الكامل لنادي شباب الأهلي، عقب الجدل التحكيمي الذي شهدته مواجهة الفريق أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أنه يساند شباب الأهلي في أي خطوة يعتزم اتخاذها من أجل الحفاظ على حقوقه، مشددا على حرصه الدائم في الدفاع عن الأندية الإماراتية وتقديم كافة أشكال الدعم لها.

وطالب الاتحاد الإماراتي نظيره الآسيوي بضرورة الاستعانة بأطقم تحكيم على مستوى عالٍ يتناسب مع أهمية البطولات القارية، سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات، مؤكداً أهمية تطوير الجوانب التنظيمية والفنية والتحكيمية بما يضمن تحقيق العدالة داخل الملعب.