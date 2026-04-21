وسيطر مانشستر سيتي بشكل كبير على الألقاب في هذه الفترة، بالإضافة لبعض النجاحات من جانب ليفربول، وصعود متنامٍ لأرسنال الذي يحتل الوصافة، وتمتلك الفرق الثلاثة ممثلين في قائمة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار العقد حتى الآن.

وفي حين أن لاعبين أمثال ألكساندر إيزاك وكالوم ويسلون وهارفي بارنز خارج قائمة أفضل 10 هدافين، ظهرت أسماء مفاجأة في هذه القائمة التي رصدها موقع "وان فوتبول" الإنجليزي.

ويحتل الإنجليزي الدولي بوكايو ساكا لاعب أرسنال المركز العاشر بهذه القائمة، بعدما سجل 59 هدفا، علما بأنه كان قد مدد تعاقده مع النادي مؤخرا حتى 2030، فيما يأمل اللاعب أن يواصل تحقيق الأرقام المميزة لنهاية العقد الحالي.

وفي المركز التاسع يأتي كريس وود برصيد 63 هدفا، حيث كان قد بدأ فترة العقد الحالي من 2020 وهو مرتبط بعقد مع بيرنلي الذي رحل عنه في يناير، وجاء انتقال المهاجم النيوزيلندي إلى نيوكاسل ليُسجل 4 أهداف فقط، لكنه تألق لاحقا مع نوتنغهام فورست مُسجلا 37 هدفا.

ويعد وود بين 5 لاعبين فقط على مستوى البريميرليغ تخطوا حاجز الـ20 هدفا في قائمة الهدافين بموسم 2024 - 2025.

وفي المركز الثامن بقائمة الهدافين يأتي جارود بوين، الذي أصبح مؤخرا أسطورة في وستهام، منذ انضمامه إليه قادما من هال سيتي في يناير 2020.

وفي المركز السابع يأتي فيل فودين الذي سجل 67 هدفا، علما بأنه كان قد حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبل.

ويحل البرتغالي برونو فيرنانديز سادسا في هذه القائمة، حيث عانى مانشستر يونايتد من تقلبات كبيرة في حظوظه منذ انضمام فيرنانديز إليه من سبورتينغ لشبونة في يناير 2020، لكن مستويات الأداء الفردي للاعب ظلت ثابتة.

وحصل برونو على مكان في قائمة أفضل الهدافين برصيد 70 هدفا من بينها 26 هدفا من ركلة جزاء.

أما المهاجم الإنجليزي الدولي هاري كين، لاعب بايرن ميونخ الحالي، فقد سجل 77 هدفا، ليأتي في المركز الخامس بالقائمة.

وعلى مدار ثلاثة مواسم ونصف مع توتنهام منذ 2020، سجل كين 77 هدفا محققا سجلا رائعا.

وفي المركز الرابع يأتي زميله السابق، الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، الذي سجل 80 هدفا، علما بأنه تشارك الحذاء الذهبي من قبل مع المصري محمد صلاح بـ23 هدفا في موسم 2021 - 2022، ليقدم أفضل موسم له.

أما المركز الثالث فيحتله أولي واتكينز الذي سجل 86 هدفا، لكن المثير بشأن واتكينز أنه لم يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الانضمام لأستون فيلا في صيف 2020، حيث كان قد لعب مع برينتفورد في دوري الدرجة الثانية.

ويأتي النرويجي إيرلينغ هالاند في المركز الثاني، والذي انتقل للدوري الإنجليزي من بوروسيا دورتموند في 2022 ليلعب بقميص مانشستر سيتي، حيث خطف الأضواء بعد ذلك.

وفي موسمه الأول سجل هالاند أهدافا أكثر من عدد المباريات التي خاضها، ليكسر الأرقام القياسية الخاصة بموسم واحد مُسجلا 36 هدفا، علما أنه أحرز 108 أهداف منذ عام 2020.

أما متصدر القائمة فهو محمد صلاح نجم ليفربول والذي يعد أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي منذ 2020 مُسجلا 128 هدفا حتى الآن ومتقدما على هالاند بعشرين هدفا.

وبدأ صلاح مسيرته مع ليفربول في 2017، ويحتاج صلاح لتسجيل 3 أهداف أخرى في المباريات المقبلة، ليودع الفريق الذي سيرحل عنه في الصيف وقد سجل عشرة أهداف أو أكثر خلال كل موسم من مواسمه التسعة الماضية مع الفريق.