وتأكد هبوط ولفرهامبتون رسميا بعد تعادل سلبي بين كريستال بالاس وضيفه وستهام يونايتد في ديربي لندن، الإثنين، في ختام منافسات الجولة 33 من الـ"بريميير ليغ".

وكاد كريستال بالاس أن يخطف الفوز عبر السنغالي إسماعيلا سار في الدقيقة 82، لكن تقنية الفيديو تدخلت لإلغاء الهدف بسبب وجود لمسة يد ضد زميله الفرنسي جان فيليب ماتيتا، ليخرج الفريقان بنقطة من هذا الديربي.

بهذه النتيجة، يرفع وستهام رصيده إلى 33 نقطة في المركز 17، ليبقى في منطقة الخطر، لكنه أكد هبوط ولفرهامبتون الذي يتذيل الترتيب برصيد 17 نقطة في المركز العشرين، وسيكون أقصى رصيد له حال الفوز في جميع مبارياته المقبلة 32 نقطة.

ويبتعد وستهام بفارق نقطتين فقط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز 18، بينما يبقى بيرنلي مهددا بقوة بتواجده في المركز التاسع عشر برصيد 20 نقطة.

أما كريستال بالاس فقد رفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز 13، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام مانشستر سيتي.