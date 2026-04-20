وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد تخطط لإعادة هيكلة خط وسط الفريق، بعد إعلان البرازيلي كاسيميرو رحيله عن "الشياطين الحمر" الصيف المقبل، إثر انتهاء تعاقده الممتد 4 سنوات الذي وقعه عام 2022.

وأضاف التقرير أن تشواميني (26 عاما) يتصدر أجندة مسؤولي النادي الإنجليزي لخلافة كاسيميرو لاعب ريال مدريد السابق.

وتشواميني خريج أكاديمية نادي بوردو الفرنسي، وانضم إلى ريال مدريد بصفقة ضخمة قيمتها 100 مليون يورو، وينتهي تعاقده الممتد 6 سنوات في صيف 2028.

وأضافت "تلغراف" أن أي خطوة لضم تشواميني ستكون مرهونة بتعاقد ريال مدريد مع لاعب خط وسط آخر هذا الصيف، وتمويل الصفقة من خلال بيع تشواميني.