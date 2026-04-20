يتصدر أرسنال الترتيب منذ أكتوبر لكن مانشستر سيتي، الذي يملك مباراة مؤجلة، قلص الفارق إلى 3 نقاط بفوزه أمس الأحد في ملعب الاتحاد.

سيجعل فوز آخر يوم الأربعاء فريق المدرب بيب غوارديولا متساويا في النقاط مع النادي اللندني ويضعه في صدارة الترتيب إما بمجموع الأهداف في لقاءاتهما المباشرة أو فارق الأهداف في الدوري بحسب هامش الفوز.

وقال هالاند، الذي سجل الهدف الحاسم في الفوز أمس، لشبكة سكاي سبورتس " نخوض مباراة نهائية يوم الأربعاء. لا تقل مباراة بيرنلي أهمية عن هذه المواجهة".

وأضاف "علينا التركيز والحفاظ على تواضعنا".

وسيواجه أرسنال، الذي يسعى للفوز بلقبه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 2004، نيوكاسل يونايتد يوم السبت.