وصعد اتحاد العاصمة عن طريق تطبيق قاعدة ‌الهدف خارج الأرض، بعد أن تعادل الفريقان ذهابا من دون أهداف ‌في الجزائر.

وسيلعب ‌اتحاد العاصمة أمام الزمالك، الذي بلغ النهائي للمرة الثالثة في تاريخه، الجمعة، بعد تعادله سلبيا مع شباب بلوزداد الجزائري ‌في لقاء الإياب، ليفوز ‌1-صفر ⁠في مجموع اللقاءين.

وتأخر انطلاق مباراة أولمبيك أسفي واتحاد العاصمة بنحو ساعة و20 دقيقة، بسبب مناوشات بين جماهير الفريقين نزل على إثرها ⁠بعض أفراد ‌من المشجعين إلى أرضية الملعب، قبل أن ⁠يتدخل المنظمون لإعادة الأمور إلى طبيعتها.

وسجل أحمد ⁠خالدي هدف التقدم لاتحاد العاصمة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ⁠للشوط الأول من ركلة جزاء.

وتعادل موسى كوني لأصحاب الأرض في الدقيقة 75 من ضربة رأس، إثر ركلة ركنية.