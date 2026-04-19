وواصل النجم الدولي المصري محمد صلاح هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فيما سجل زميله فيرجل فان دايك هدفا قاتلا في اللحظات الأخيرة، ليقودا فريقهما ليفربول للفوز 2-1 على إيفرتون، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ33 للمسابقة.

وبادر محمد صلاح بالتسجيل لمصلحة ليفربول في الدقيقة 29، بعد دقيقتين من إلغاء تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) لهدف أحرزه إيليمان ندياي، لاعب إيفرتون، بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني، أحرز بيتو هدف التعادل لإيفرتون في الدقيقة 54، ليحاول الفريقان إحراز هدف خر واقتناص النقاط الثلاث خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ليتمكن ليفربول من حسم الديربي لمصلحته، بواسطة نجمه الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي أحرز الهدف الثاني لفريق المدرب الهولندي رني سلوت في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ويأتي هذا الفوز، لينعش مال ليفربول في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما رفع رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس، خر المراكز المؤهلة للمسابقة القارية.

وقال المدرب الهولندي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب المباراة: "ماذا تتوقعون أكثر من اللعب هنا؟ لقد كانت مباراة صعبة للغاية".

وأضاف سلوت: "قدم لاعبو فريقي ما كنت أتمناه منهم، وما توقعته منهم، وقدموا أداء قويا أمام إيفرتون. في النهاية، كان تسجيل الهدف مصدر سعادة كبيرة لنا، خاصة مع جماهيرنا الرائعة التي كانت حاضرة بقوة اليوم. إنه يوم مميز لليفربول".

وحول الخبرة التي يمتلكها فريقه، أشار سلوت: "كانت هناك عوامل عديدة قبل المباراة، لكن هذه كانت إحداها. منذ البداية، لم نكن راضين عن أداء لاعبينا، فقد كانوا أفضل في أول 10 إلى 15 دقيقة، لكننا صمدنا".

وأوضح سلوت: "تحسن أداؤنا تدريجيا خلال المباراة. لحظة تسجيلهم هدف التعادل كانت خر ما توقعته، لأننا بدأنا الشوط الثاني بشكل جيد. ثم في نهاية المباراة، واصلنا الضغط، وكدنا نسجل عدة مرات لكننا حسمنا الأمر لصالحنا في النهاية من ركلة ثابتة وهو أمر رائع بالنسبة لنا".

وحول الدفعة المعنوية الإضافية للفوز بأول ديربي على ملعب (هيل ديكنسون)، أوضح سلوت: "بالتأكيد. نعلم جميعا أنها مناسبة خاصة، أول ديربي على ملعبهم الجديد، نعلم أنها مباراة تاريخية، والفوز عليهم للمرة الثانية هذا العام - لم يحالفنا الحظ كثيرا هذا الموسم، وعادة ما نستقبل أهدافا في الدقائق الأخيرة".

واختتم مدرب ليفربول تصريحاته قائلا: "عندما سجلنا هدفا متأخرا، رأينا ردة فعل لاعبينا تجاه الجماهير، وردة فعل الجماهير تجاه لاعبينا. هذا يوضح مدى أهمية هذه المباراة بالنسبة لنا".