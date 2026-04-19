وواصل فريق بايرن ميونيخ تحليقه على عرش كرة القدم الألمانية، وأثبت أنه ملكها المتوج دون منازع، بعدما توج بلقب الدوري الألماني (البوندسليغا) للمرة الـ34 في تاريخه والـ13 في النسخ الـ14 الأخيرة.

وضمن العملاق البافاري اللقب قبل 4 جولات من انتهاء المسابقة ليحتفل به وسط جماهيره في مدرجات ملعب "أليانز أرينا"، حيث كان يحتاج لنقطة واحدة فقط للتتويج رسميًا.

ورفع بايرن رصيده إلى 79 نقطة، متفوقًا بفارق 15 نقاط عن منافسه بوروسيا دورتموند، ثاني الترتيب، الذي تعثر بخسارتين متتاليتين في آخر جولتين.

في مباراة الحسم، لم يهتز أصحاب الأرض بتقدم الضيوف بهدف كريس فيهريش في الدقيقة 21، بل رد بثلاثية سريعة قبل انتهاء الشوط الأول، سجلها رافاييل جيريرو ونيكولاس جاكسون وألفونسو ديفيز في الدقائق 31 و33 و37.

وفي الشوط الثاني، اختتم هاري كين الرباعية بهدف في الدقيقة 52 قبل أن يقلص شتوتجارت الفارق بهدف ثان سجله شيما أندريس في الدقيقة 88.

بهذه الخسارة تجمد رصيد شتوتغارت عند 56 نقطة في المركز الرابع، ليصبح مهددًا بالتواجد ضمن الأربعة الأوائل المتأهلين لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث يطارده فريقا هوفنهايم 54 نقطة، وليفركوزن 52 نقطة في المركزين الخامس والسادس.