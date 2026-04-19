ولم يسجل اللاعب ​النرويجي أي هدف في الدوري منذ فبراير، لكن تسديدته ‌القوية بعد 65 دقيقة من مباراة مثيرة على ملعب الاتحاد كانت حاسمة، إذ ‌أصبح السيتي ‌على بعد 3 نقاط من أرسنال، الذي خاض مباراة واحدة أكثر.

وسيؤدي الفوز على بيرنلي المهدد بالهبوط، الأربعاء، إلى تقدم السيتي لصدارة الترتيب قبل 5 ‌مباريات على نهاية الموسم.

ولدى أرسنال، ‌المرشح ⁠الأبرز للفوز بأول لقب له منذ عام 2004 بعد أن تصدر السباق لفترة طويلة، 70 نقطة من 33 مباراة، بينما ⁠يملك مانشستر سيتي ‌67 نقطة من 32 مباراة.

وبدأ السيتي المباراة ⁠بنسق مرتفع بعد هزيمة أرسنال المفاجئة من مضيفه بورنموث ⁠في الأسبوع الماضي والتي أعادته لسباق اللقب، وجاءت بدايته مثالية بعدما ​سجل ريان شرقي ⁠هدفا مذهلا بعد ​مجهود فردي في الدقيقة 15.

لكن أرسنال تعادل بعد أقل من دقيقتين، عندما استغل كاي ​هافرتس تردد جيانلويجي دوناروما حارس سيتي صاحب الأرض.

وسدد إبريتشي إيزي لاعب أرسنال كرة ارتدت من القائم، بينما كان كلا الفريقين يبحثان عن هدف الفوز بعد ​الاستراحة، ‌لكن هالاند هو من سجل هدفه رقم 23 في الدوري ​هذا الموسم بعد عمل رائع من نيكو أورايلي.