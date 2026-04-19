وحقق ليفربول انتصارا صعبا، الأحد، بنتيجة 2-1، على ملعب غريمه في نفس المدينة، إيفرتون، في الجولة 33 من منافسات البريميرليغ.

واستغل صلاح تمرير ممتازة من زميله كودي خاكبو، ليسجل في مرمى الغريم إيفرتون بالشوط الأول.

وعادل إيفرتون النتيجة في الدقيقة 54، عن طريقه مهاجمه بيتو.

وحسم القائد فيرجل فان دايك اللقاء، برأسية في الدقيقة العاشرة من الوقت بد الضائع، ليخطف الفوز المهم للريدز.

يذكر أن هدف صلاح في مرمى إيفرتون، هو التاسع له خلال مواجهاته ضد "التوفيز" في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل النجم المصري على أعلى تقييم بين لاعبي ليفربول في اللقاء، وفقا لموقع "سوفا سكور".

وبهذا الانتصار، ابتعد ليفربول في المركز الخامس المؤهل لدوري أبطال أوروبا، بفارق 7 نقاط عن تشلسي، مما وضعه في موقف مريح للتأهل.