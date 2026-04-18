وقلب أتلتيكو مدريد تأخره في النتيجة مرتين، ليحتكم الفريقان إلى ‌وقت إضافي ثم ركلات ترجيح.

لكن ‌لاعبي فريق العاصمة ⁠أهدروا ركلتين ترجيحيتين، مقابل ركلة واحدة أهدرها لاعبو سوسيداد.

وتقدم ⁠سوسيداد ‌في النتيجة بعد 14 ⁠ثانية فقط عن طريق ⁠أندير بارينيتشيا، لكن أديمولا لوكمان أدرك التعادل ⁠في الدقيقة 19.

واستعاد سوسيداد تقدمه من ركلة جزاء سجلها ميكل أويارزابال في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

لكن في الدقيقة 83، سجل ‌خوليان ألفاريز هدف التعادل لأتلتيكو.

وتوّج سوسيداد بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة الرابعة في تاريخه.