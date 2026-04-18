حذر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من أن قرار ولاية نيوجيرسي بفرض 150 دولارا لرحلة الذهاب والعودة عبر وسائل النقل العام إلى مباريات كأس العالم سيخلف "تأثيرا سلبيا" على المشجعين، إذ يمثل هذا السعر زيادة بمقدار 10 أضعاف عن التعرفة المعتادة البالغة 15 دولارا لنفس المسافة في الأيام العادية.
وتضاف هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار إلى تكلفة تذاكر مباريات كأس العالم، التي يمكن أن تصل إلى آلاف الدولارات، خاصة في سوق إعادة البيع.
ومن المقرر أن يستضيف ملعب ميتلايف 8 مباريات، بما في ذلك المباراة النهائية في 19 يوليو.
ودافع كريس كولوري الرئيس التنفيذي لوسائل النقل في نيوجيرسي عن التسعير، مشيرا إلى زيادة عدد الركاب نتيجة لإغلاق المواقف العامة للسيارات حول الاستاد وزيادة التكاليف بسبب متطلبات الأمن لكأس العالم.
وقال هيمو شيرجي الرئيس التنفيذي للعمليات في كأس العالم 2026، إن زيادة الأسعار ستجبر المشجعين على البحث عن خيارات بديلة.
وأضاف شيرجي في بيان: "سيكون لنموذج التسعير الحالي من وسائل النقل العام في نيوجيرسي تأثير سلبي، لأن ارتفاع الأسعار سيدفع المشجعين حتما للبحث عن وسائل نقل بديلة".
وأوضح: "هذا يزيد من المخاوف بشأن الازدحام، والتأخر في الوصول، ويسبب موجة تأثير أوسع نطاقا تقلل في نهاية المطاف من الفوائد الاقتصادية والإرث الدائم الذي يمكن أن تجنيه المنطقة بأكملها من استضافة كأس العالم".
وتابع: "علاوة على ذلك، فإن تحديد أسعار مرتفعة بشكل تعسفي ومطالبة الفيفا بتحمل هذه التكاليف هو أمر غير مسبوق. لم يواجه أي حدث عالمي آخر أو حفل موسيقي أو مروج رياضي كبير مثل هذا الطلب".