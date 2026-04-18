وتضاف هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار إلى ‌تكلفة تذاكر مباريات كأس العالم، التي يمكن أن تصل إلى آلاف الدولارات، خاصة ‌في سوق إعادة ‌البيع.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب ميتلايف 8 مباريات، بما في ذلك المباراة النهائية في 19 يوليو.

ودافع كريس كولوري الرئيس التنفيذي لوسائل النقل في نيوجيرسي عن التسعير، ‌مشيرا إلى زيادة عدد الركاب ‌نتيجة لإغلاق ⁠المواقف العامة للسيارات حول الاستاد وزيادة التكاليف بسبب متطلبات الأمن لكأس العالم.

وقال هيمو شيرجي الرئيس التنفيذي للعمليات في كأس العالم 2026، إن زيادة ⁠الأسعار ستجبر ‌المشجعين على البحث عن خيارات بديلة.

وأضاف شيرجي في ⁠بيان: "سيكون لنموذج التسعير الحالي من وسائل النقل العام في ⁠نيوجيرسي تأثير سلبي، لأن ارتفاع الأسعار سيدفع المشجعين حتما للبحث عن وسائل ​نقل بديلة".

وأوضح: "هذا يزيد من ⁠المخاوف بشأن الازدحام، ​والتأخر في الوصول، ويسبب موجة تأثير أوسع نطاقا تقلل في نهاية المطاف من الفوائد الاقتصادية والإرث ​الدائم الذي يمكن أن تجنيه المنطقة بأكملها من استضافة كأس العالم".

وتابع: "علاوة على ذلك، فإن تحديد أسعار مرتفعة بشكل تعسفي ومطالبة الفيفا بتحمل هذه التكاليف هو أمر غير ​مسبوق. ‌لم يواجه أي حدث عالمي آخر أو حفل موسيقي أو مروج ​رياضي كبير مثل هذا الطلب".